Football (P2A): Andrea Di Rosa quittera aussi Braives

Le Braives de la saison prochaine n’aura plus grand-chose à voir avec celui de cette année. Après plusieurs départs dont celui de leur capitaine emblématique c’est maintenant au tour d’Andrea Di Rosa d’annoncer son départ. "J’ai compris que je ne rentrais pas réellement dans les plans pour l’année prochaine donc je préfère partir" expliquait celui qui peut jouer comme milieu défensif ou arrière central. Passé par Tilff, Grâce-Hollogne ou encore l’UCE Liège, le médian se verrait bien rester en P2A une année de plus. "En tout cas, j’ai bien aimé ce championnat" souriait celui qui habite Alleur. Avis aux amateurs comme on dit dans ces cas-là.