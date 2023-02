Faire découvrir la danse aux seniors, et pas qu’eux

Avec le printemps qui s’annonce, tout le monde a envie de sortir et de bouger. La Commune de Braives va lancer une initiative plutôt originale, via notamment Cécile Bataille, l’échevine en charge des Aînés. Durant le mois de mars des cours de danse seront proposés à la maison de village de Fallais (derrière le hall des sports). "Notre échevine voulait programmer une activité en plus pour les aînés. Mais pas que pour eux puisque tout le monde est en réalité le bienvenu." explique Cyril Menten en charge de l’événementiel à la Commune. "Cécile Bataille a rencontré Christophe Dradin, professeur de danse qui donne notamment des cours à Hannut. Elle lui a donc proposé de participer au projet, ce qu’il a accepté."