La Commune de Braives recherche des bénévoles pour relancer son jardin participatif

Au gré des saisons, au fil des années, les bénévoles se sont raréfiés et le potager a perdu de ses belles couleurs. "L’an dernier, il ne restait plus que deux bénévoles, note Catherine Lheureux, coordinatrice de ce projet à la Commune de Braives. L’un a dû arrêter pour cause de santé et l’autre dame n’a plus le temps de s’en occuper. Raison pour laquelle on relance un appel aux bénévoles."

Et pour motiver ceux-ci, un chantier participatif est organisé le 22 mars à 13h en vue de remettre en état le site. Avec l’idée que par la suite, un petit groupe de bénévoles se structure pour reprendre en charge le potager. "L’objectif premier, ce n’est pas nécessairement de produire des légumes mais bien de créer des liens au sein de la population, souligne Catherine Lheureux. Ce ne sera pas un potager où chacun cultive sa petite parcelle mais bien un jardin où tous les participants cultivent ensemble. Il faudra voir alors comment le groupe peut s’organiser." Comment redistribuer les récoltes aux jardiniers et aux familles du CPAS ? En quelle proportion ? Qui décide ce que l’on va planter ? Comment se répartir le travail ? Autant de questions auquel le groupe de bénévole devra répondre en s’autogérant.

"Nous mettons le cadre mais ce sera aux bénévoles à décider comment s’organiser entre eux", conclut Catherine Lheureux.

Chantier participatif le 22 mars à 13h, inscription obligatoire au 019/69 62 34.