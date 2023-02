Le quadragénaire est acquitté du viol d’une Braivoise rencontrée sur Meetic

Les deux quadras célibataires avaient fait connaissance via le site de rencontre Meetic à l'automne 2020. Après avoir conversé via WhatsApp, ils avaient décidé de se voir chez la dame. Après avoir bu un verre et s'être embrassés, le Bruxellois avait suggéré une pratique qui n'était pas du goût de la Braivoise. Cette dernière lui avait fait comprendre et ils s'étaient arrêtés là avant de reprendre de façon "plus classique".

À la suite du rendez-vous, la Braivoise avait finalement décidé de porter plainte pour viol, expliquant qu'elle n'avait pas osé lui dire qu'elle préférait en rester là par peur. "Mon langage corporel indiquait clairement mon refus", avait-elle déclaré à la police lors de sa plainte. La plaignante s'était réfugiée en pleurs chez une amie après avoir déposé le prévenu à la gare pour qu'il rentre chez lui et est suivie par un psychologue depuis. Elle réclamait 6 000 € de dommage. Le Ministère public estimait de son côté les faits de viol établis et réclamait 4 ans de prison, sans s'opposer à un sursis probatoire.

L'avocat de la défense, qui a mis en avant l'absence d'antécédents du Bruxellois, avait demandé l'acquittement au motif que la relation était consentie. "L'absence de consentement de la victime est un élément matériel essentiel constitutif de l'infraction de viol. Il peut être retiré à tout moment mais de manière claire", a rappelé ce 17 février la justice hutoise dans son jugement. "La victime est formelle dans ses déclarations postérieures, si elle était consentante au départ d'entretenir des relations sexuelles avec le prévenu, elle l'a retiré au cours de celles-ci mais n'a pas su verbalement le manifester. Le prévenu n'a à aucun moment perçu une quelconque résistance dans le chef de sa partenaire si ce n'est quant à une pénétration digitale anale qu'il n'a pas mise à exécution. En l'absence de refus de sa partenaire, alors que celle-ci avait été en mesure de le manifester clairement, le prévenu a pu se méprendre quant à sa volonté de poursuivre la relation", a argumenté le tribunal, qui juge les préventions non établies.