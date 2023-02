À Braives, la Commune propose aux habitants l’achat groupé d’énergie

Près de 400 ménages braivois y avaient adhéré l’an dernier. L’offre d’achat groupée en matière d’énergie est reconduite en 2023. En partenariat avec la Commune, l’entreprise Wikipower sera chargée de trouver aux citoyens le tarif le plus avantageux dans trois domaines liés à l’énergie des ménages: l’électricité, les ampoules économiques et le photovoltaïque. Pol Guillaume, le bourgmestre de Braives, se dit optimiste quant à l’adhésion d’autres foyers de sa commune. "Il y a environ 2 500 ménages sur le territoire et 400 d’entre eux ont rejoint cette offre groupée. Wikipower en dit que c’est une franche réussite et on ne peut que s’en réjouir. Je pense personnellement que le nombre va augmenter en 2023 car beaucoup de nos ménages étaient sous contrats fixes au moment de lancer l’offre l’année dernière. Ces contrats n’existent plus à l’heure actuelle, et donc j’imagine que vu la conjoncture actuelle, certains de ces ménages se tourneront vers cette offre."