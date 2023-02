Trois premières éoliennes sur Braives et deux de plus sur Villers-le-Bouillet ?

Les vents hesbignons aiguisent l’appétit de Luminus. Un nouveau projet vise à ajouter 5 éoliennes dans son parc le long de l’E42, et plus précisément entre les villages de Fumal, Warnant-Dreye et Vinalmont. Il concerne, donc, cette fois en partie la Commune de Braives avec la projection de trois éoliennes sur son territoire, précisément au nord de l’autoroute, à main gauche entre le pont et Falihou (en venant de Wanze). Les deux autres éoliennes sont, elles, envisagées en terres villersoises. "Il est prévu de les implanter de part et d’autre de la route nationale N64, confirme Martine Moreau, Communication manager chez Luminus. Leur production est évaluée à 35 GWh par an. Ce qui équivaut à la consommation électrique de 9500 ménages et permettra, ainsi, d’éviter une émission annuelle de 10 000 tonnes de CO2."