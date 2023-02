À Braives, on va glaner du saule en bûches et en broyat

Les objectifs de cette action ? Déjà, faire connaître aux glaneurs la valeur du saule en tant que bois énergie (il produit de la biomasse en grande quantité et les bûches sèchent rapidement) et en tant que bois fertilité (le broyat, étendu sur les parcelles, conserve l’humidité). Les initiateurs veulent aussi inviter les glaneurs à planter des saules, en leur remettant gratuitement un plançon, et à les entretenir. Le 23 février prochain, de 16h à 18 h, ils leur offriront aussi des bûches (maximum une brouette par participant) ainsi que du broyat (là aussi, une brouette par participant) pour pailler les parterres, le pied des haies mais aussi les potagers. L’initiative est proposée aux acteurs sociaux et aux initiatives citoyennes du territoire des quatre communes, mais aussi aux citoyens de Braives. "Le broyat, le potager collectif de Burdinne pourrait être intéressé. Et les bûches pourraient intéresser le collectif citoyen Braives-Burdinne en transition qui a un four à pain communautaire. Et c’est gratuit, on les met à disposition."

Un réel engouement

Le glanage proposé ici, de bûches et de broyat, est tout de même différent de celui, alimentaire, organisé dans les champs. "On parle ici de glanage car c’est gratuit", poursuit Martin Dachet. L’idée est identique, l’initiative permet de mettre en contact des personnes et de leur démontrer la valeur de ce qu’on a chez nous. Un succès, le glanage alimentaire ? "On l’organise chaque année, de fin août à début décembre environ. Et il y a un réel engouement. On attend que les agriculteurs se manifestent et on organise cela sur les parcelles où il y a à récolter." Tout en proposant un don solidaire qui est alors reversé à une association. "Je me souviens d’un dimanche de glanage de carottes. Il y a eu énormément d’allées et venues, ça n’a pas arrêté." La preuve du succès de l’opération ? Les chiffres du don solidaire par lequel les participants au glanage laissent un peu de leur récolte pour une association. Et ce dimanche-là, "on a eu 164 kg de carottes grâce au don solidaire. On les a offerts à L’Espoir, qui accueille des enfants à Couthuin."

Envie de participer à cette nouvelle opération de glanage de saule ? Il faut s’inscrire à upcitoyen@chateaumoha.be pour les acteurs sociaux et à environnement@braives.be pour les Braivois.