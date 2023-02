Un véhicule pour la Commune de Braives grâce aux sponsors locaux

Floquée des différents sponsors, l’Opel Combo sillonnera bientôt les routes de Braives et au-delà. Cette voiture vient d’être prêtée à la Commune de Braives par l’entreprise IDEA. Cette société, d’origine allemande, a pour mission de servir d’interface entre des administrations publiques ou les ASBL à vocation sociale et des indépendants via un partenariat.