Braives: l'exposition a exploré la face cachée du masque social

Au-delà de l’exposition, la mission du service d’insertion sociale est de redonner confiance à ses bénéficiaires et leur servir de tremplin pour un retour à la vie active. Une mission assurée par Maëlys Debroux, assistante sociale en charge du SIS. "L’objectif de ces ateliers est de proposer à des personnes qui sont encore loin du marché de l’emploi de trouver un lieu où rompre l’isolement social et se diriger tout doucement vers une autonomie sociale. L’idée est de les aider à retrouver confiance en eux et se sentir à l’aise dans un groupe. Chaque atelier œuvre pour améliorer leur bien-être."

L’exposition permet également de mettre en avant les aides fournies dans la région de Hesbaye. "Les ateliers ne sont pas uniquement destinés aux personnes bénéficiaires du SIS, explique Martin Dachet, chargé de mission pour le projet Up’citoyen. Notre porte est également ouverte aux personnes qui sont au chômage ou sur la mutuelle. Le profil principal, c’est l’exclusion sociale. L’objectif, c’est également de montrer qu’il existe une aide apportée aux personnes qui sont dans la même situation d’exclusion sociale." Pour Natasha et Laeticia, deux bénéficiaires du SIS qui exposent leurs œuvres, cette expo s’apparente à une bouffée d’oxygène. "Ça fait plaisir et ça donne de la confiance pour la suite, explique Natasha. L’exposition exprime la société à travers notre regard. Les ateliers ont été d’une grande aide. Ça m’a permis de mieux me connaître et de rencontrer d’autres personnes dans la même situation."