Braivois, donnez vos idées pour la BioDivercité

Pour rappel, BiodiverCité est un moyen de subsidiassions qui en réunit plusieurs autres depuis l’an passé: PCDN (Plan communal de développement de la nature), Semaine de l’arbre et Plan Maya. "L’an dernier, la Commune avait décidé de poursuivre le travail de végétalisation des cimetières avec ce subside, et notamment du cimetière de Ciplet. Ce projet ne sera mis en route que cette année puisqu’il y a toujours un décalage entre le moment où on propose des projets et le moment où ils sont réalisés", comme ce sera le cas cette fois-ci encore.

Biodiversité et bâti, cimetières et nature, lutte contre les espèces invasives, plantations, pollinisateurs, espaces et sites, sensibilisation, sentiers et chemins, zones humides, marres et cours d’eaux sont les thématiques imposées cette année par la Région. Thèmes autour desquels devront tourner les réflexions et projets qui en émergeront.

Rendez-vous le 16 février

Une première réunion s’est déjà tenue en décembre dernier pour permettre la consultation citoyenne. Ici, les Braivois sont de nouveau conviés, pour une deuxième réunion le 16 février à 19 h 30, dans la salle du conseil de l’administration communale. L’accent ici sera par ailleurs mis sur ce qui a déjà été fait. "On fera le point là-dessus pour éviter toute redondance", précise la conseillère, qui ajoute que "lors de la première réunion, on a senti que les citoyens sont assez attachés à leurs sentiers puisqu’il a été demandé la réalisation d’un inventaire de ces derniers en vue d’en faire des sentiers didactiques. On a aussi eu beaucoup de demandes pour plus de sensibilisation." À noter que parmi les 10 000 € auxquels peut prétendre la Commune, seuls 2500 € peuvent être alloués à de la sensibilisation.

Les idées proposées par les habitants qui prennent part aux réunions sont ensuite votées par eux, et c’est celles qui remportent le plus de voix qui sont choisies. "On verra si on rentre une ou plusieurs fiches mais le ou les projets choisis seront d’abord soumis au collège communal avant de l’être à la Région." Alors, à vos idées !

Vous avez des idées et voulez prendre part à la consultation ? Rien de plus simple, il suffit de prendre contact avec Caroline Jacques au 019/69 62 30 ou à caroline.jacques@braives.be.