Pour contrer les inondations, Braives a curé les ruisseaux et les bassins d’orage

Ville-en-Hesbaye et Ciplet sont les deux villages braivois qui, lors de fortes chutes de pluie, essuient des dégâts plus ou moins importants… "On a reçu pas mal de doléances des habitants, on voulait être attentifs à leurs demandes", explique Xavier Lisein, échevin de l’Environnement de Braives. Alors ? La Commune a dès lors lancé un marché pour le curage et le nettoyage des ruisseaux du Moulin et du Bolland. Les bassins d’orage de Ciplet et de Ville-en-Hesbaye étaient aussi ciblés par ces travaux. Et ces dernières semaines, la société Eecocur mais aussi les ouvriers du service communal des Travaux n’ont pas ménagé leurs efforts pour nettoyer ruisseaux et bassins d’orage. Et ce, afin de lutter contre les risques d’inondations et leurs difficiles conséquences pour les riverains.