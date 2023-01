Dès octobre, RESA produira son électricité verte sur le site de l’ancienne porcherie

Pour l’intercommunale, il s’agit du premier projet de ce type (d’autres sont à l’étude à Blegny et Grâce-Hollogne). "En tant que distributeur, on ne peut pas produire d’électricité, note Gil Simon, directeur général RESA. Sauf pour notre propre consommation et nos pertes sur le réseau, lors du transport d’électricité, qui représentent près de 8%. À cause de ces pertes, on est contraint d’acheter de l’électricité. Ce qui fait de nous le plus gros acheteur sur la province de Liège."

Moutons, maraîchage, abeilles…

En développant son champ agri-voltaïque, RESA poursuit donc un but économique, en produisant son électricité pour compenser ses pertes, mais aussi environnemental. En effet, sur 1,5 ha dans les campagnes de Latinne, 8 000 m2 de panneaux photovoltaïques seront déployés d’ici l’automne prochain. Mais pas n’importe comment puisque leur hauteur (50 cm au point bas) et leur espacement (2,4 m) laisseront passer les rayons du soleil et l’eau afin de végétaliser le sol. "On pourra y laisser paître des moutons ou permettre du maraîchage ou encore y mettre des ruches, détaille Marie Devillet, ingénieur du projet. Des contacts sont en cours en ce sens. Comme nous sommes en zone agricole, au terme de l’exploitation, les panneaux seront démontés et le site retrouvera pleinement sa vocation agricole."

Pour Braives, le projet tombe aussi à point nommé puisque la Commune est engagée dans un plan d’action pour l’énergie durable et le climat (PAEDC). En tant que bourgmestre mais aussi vice-président de RESA, Pol Guillaume a joué les facilitateurs dans ce dossier en mettant en lien le propriétaire du site, Benjamin Doyen, avec les responsables de l’intercommunale.

Enfin, RESA poursuit aussi un objectif sociétal en se lançant dans la production de son énergie verte. Non seulement en réhabilitant une ancienne friche mais aussi maîtrisant mieux ses coûts, ce qui permettra de conserver son tarif social dans des montants inférieurs à l’inflation.