Bientôt trois bornes de recharge électrique à Braives

"Il ne s’agit pas de mettre les bornes au milieu de nulle part, embraye Pol Guillaume, le bourgmestre de Braives. Elles vont être fixées dans des endroits accessibles à tous. L’idée est de les placer là où il y a de la vie, un endroit où les conducteurs pourront sortir de leur véhicule pour aller manger ou se dégourdir les jambes. Les trois endroits choisis l’ont justement été parce qu’il s’agit de zones de forte fréquentation."

La gestion des bornes aux mains de la SPI

La commune de Braives se dote de trois bornes de recharge électrique mais ne devrait pas en assurer la gestion.

"Le Collège communal et moi-même ne nous sentons pas capables d’assumer cette responsabilité. D’autant plus qu’il s’agit d’une première étape, d’autres bornes pourraient voir le jour à l’avenir. On laisse la gestion des bornes à la SPI, agence de développement de la Province de Liège, qui a déjà travaillé en collaboration avec RESA pour proposer les endroits les plus adéquats pour accueillir les bornes. La SPI va également pouvoir travailler à la mise en place d’un marché de concession. De cette manière, elle va permettre à une société de s’occuper de l’entretien, du paiement et de l’organisation des bornes à notre place. C’est la décision qui nous a semblé être la plus sensée."