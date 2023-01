À Braives, le développement durable a le vent en poupe

Autonomie énergétique

Avec un budget de 245 000 €, le projet vers une autonomie énergétique au Pays Burdinale-Mehaigne doit garantir à tous l’accès à l’énergie en quantité. "Nous sommes dans un contexte de crises énergétiques et de raréfaction des ressources, embraye Pol Guillaume, le bourgmestre de Braives. Dans ce contexte, le projet doit permettre une autonomie énergétique sur le territoire des quatre communes. Pour favoriser le développement des énergies renouvelables, on dispose d’un large champ d’action. Parmi les possibilités dont nous disposons, notons la mise en place d’une communauté d’énergie, l’analyse du potentiel photovoltaïque et agrivoltaïque ou encore la mise en place d’une éolienne citoyenne. Des événements de sensibilisation et des ateliers voués à réduire la consommation d’énergie sont aussi à prévoir."

Trouver une alternative à la voiture

Autre thème au centre des réflexions: le climat. Devant l’urgence de réduire les émissions de gaz à effet de serre, dont le secteur des transports représente à lui seul près de 50% des émissions en zone rurale, Pol Guillaume se montre ambitieux. "Il est prépondérant de trouver des alternatives à la voiture individuelle et de doubler l’usage du vélo d’ici 2024. Pour atteindre ces objectifs, il faudrait développer des alternatives crédibles comme la mise en place d’un réseau cyclable supracommunal et favoriser le covoiturage. Un budget de 240 € est estimé pour mener à bien ce projet."

Alimentation durable

Dans le cadre d’une alimentation durable, le soutien vers un système agroalimentaire juste, sain et transparent est essentiel. "La construction d’un projet alimentaire territorial est un enjeu incontournable dans nos communes, explique Pol Guillaume. Deux projets sont étudiés pour un coût total de 490 000 €. L’idée est de proposer une action transversale fondée sur l’écoute et la participation de toutes les parties prenantes du territoire. Les principaux objectifs sont de diversifier et de promouvoir la production alimentaire locale, lutter contre l’érosion des terres agricoles et favoriser les collaborations entre agriculteurs. Garantir l’accès à une alimentation locale, variée et équilibrée ainsi que mettre en avant du savoir-faire local en Pays Burdinale-Mehaigne sont les grands objectifs de ces deux projets."