Hall des sports de Fallais et maison de village de Ciplet: on prépare le terrain pour 2024

À l’extraordinaire, des investissements sont programmés pour 2 167 000 €. Delà à dire que tous seront réalisés en 2023, il y a un pas. Certains dossiers doivent être techniquement inscrits dans les tableaux de cette année mais ne seront réalisés qu’en 2024, au plus tôt. "En analysant ce budget, on s’aperçoit que notre Commune ne dispose plus de moyens financiers propres pour des investissements, juge Marc Foccroulle, chef de groupe de BAse. Faut-il plutôt habiter dans une commune voisine ? On est en droit de se poser la question. En 2023, Braives va consacrer pour ses 6 648 habitants 315 € par personne alors que Hannut (15 000 habitants) en consacrera 580 €, Marchin (5 223 hab.) 861 € et Verlaine (3 800 hab.) 895 € par habitant. On voit en outre qu’il y a peu de nouveaux projets mais plutôt des projets reportés de 2022, ou des études, comme pour la maison de village de Ciplet, dont on se demande s’il faudra attendre la prochaine législature pour qu’elle voie le jour."

À ces critiques, le bourgmestre Pol Guillaume n’a pas manqué de répondre en substance : "Aucune Commune ne peut se targuer d’avoir actuellement des facilités financières. Plutôt que de se focaliser sur l’année en cours, il faut regarder nos réalisations et les projets prévus sur une plus longue période." Et le premier citoyen braivois de prendre comme exemple la future halle du circuit court ou le projet Skysun d’un champ agrovoltaïque à Fumal.

Mais, au fond, que renseignent les lignes du budget extraordinaire 2023 ? Tout d’abord, divers travaux de voirie, comme l’aménagement de la rue ONU (écoulement des eaux) à Ciplet ou des aménagements pour renforcer la sécurité rue de la Mehaigne à Ciplet, rue du Tumulus à Braives, rue de Warnant à Fumal, rue de Moxhe à Avennes.

L’acquisition définitive d’un terrain (150 000 €) pour la réalisation de la liaison cycliste Ciplet-Ville figure aussi à l’agenda, tout comme la rénovation de plaines de jeux (30 000 €), essentiellement celle de Tourinne-la-Chaussée, ou la verdurisation du cimetière de Ciplet.

Le plus gros montant (8 672 765 €) inscrit dans ce budget extraordinaire concerne le remplacement de la toiture du hall des sports de Fallais, vieux de 35 ans, ainsi que le placement de panneaux photovoltaïques (50 000 €). "Nous avons obtenu un subside régional de 547 000 € pour la toiture, nous allons désigner un bureau d’études, et les travaux s’effectueront en 2024", rappelle Pol Guillaume. Cette ligne du temps vaut aussi pour la maison de village de Ciplet, pour laquelle une somme de 110 000 € (subside de 73 000 €) a été inscrite en 2023 pour désigner l’auteur de projet.

Des tondeuses « tortues » pour le foot

Enfin, on notera encore une somme de 50 000 € inscrite pour la rénovation de l’église d’Avennes ainsi que divers achats de matériel, comme le remplacement de la grue Mecalac (150 000 €) au service des Travaux, l’achat de deux nouveaux vélos électriques (5 000 €) et celui de tondeuses "tortues" (25 000 €) destinées au club de foot EH Braives. En contrepartie, le club ne touchera pas son subside annuel (7 000 €) durant 4 ans. "Ça va nous permettre de soulager nos bénévoles et de ne plus faire appel à une société extérieure, glisse le président du club et échevin Olivier Orban. Il s’agira d’une ou de deux machine(s) chargée(s) de tondre les deux grands terrains."