L’art floral à la maison paroissiale

Marie-Claire Bolly est membre de l’ASBL La source de Godée, qui gère la salle paroissiale du village de Ville-en-Hesbaye. Membres du comité et bénévoles ont organisé un événement sympathique. "Avec la crise sanitaire, notre maison paroissiale a été endormie durant près de trois ans. Nous avions juste fait un repas take away l’an passé", précise-t-elle. Et ce dernier dimanche avant Noël, la salle était bien remplie. "Nous avons créé un espace de Noël avec essentiellement des montages floraux réalisés par nos membres. Et Marie-Claude De Meyer expose aussi des pastels." Pour rappel, Marie-Claire Bolly a remporté deux titres au concours floral international de Bruges en 2015.