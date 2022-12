Une voiture dans le fossé à Braives

Peu avant, pour une raison qui reste à déterminer, un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture alors qu’il circulait en pleine campagne entre Villers-le-Bouillet et Waremme.

Le véhicule a fait une embardée et terminé sa course dans le fossé. Alors que les pompiers se rendaient sur place, leur mission a été interrompue par la police. En effet, bien que spectaculaire, l’accident n’a pas fait de blessé et l’intervention de l’ambulance n’était en réalité pas nécessaire. Le véhicule a été dépanné. La police a réalisé les constatations d’usage.