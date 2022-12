À Braives, le vote du budget attendra

Le collège doit assumer ses erreurs

Dans l’embarras, le collège a proposé de voter un report du budget mais de tout de même approuver provisoirement au moins deux points du budget. Après un aparté, les autorités braivoises ont également proposé un dernier rassemblement le 28 décembre pour aborder le budget 2023. Autant de propositions qui ont fait bondir Marc Foccroulle de sa chaise. "Le collège doit assumer ses erreurs, explique-t-il. Premièrement, on ne vote pas pour un report du budget. On applique l’article du règlement. Ce n’est pas un choix du conseil mais la conséquence de la mauvaise préparation du collège. Ensuite, il n’est pas question de faire ça mercredi prochain. Je ne suis pas disponible et je ne vois pas pourquoi l’opposition devrait être la principale victime de la mauvaise administration de la Commune. C’est trop tard pour essayer de sauver les meubles. Je le dis et je le répète, le collège doit assumer ses erreurs."