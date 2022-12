Le village de Pitet éclairé par la magie des fêtes de fin d’année

À une certaine époque, des citoyens sont même venus de Tournai afin d’observer les décorations installées par les habitants. Le dimanche, c’est d’ailleurs uniquement aux citoyens de Pitet que le comité offre une tartiflette.

Malgré la crise énergétique

Chaque maison parée de lumière est décorée par les habitants selon leurs goûts et envies. "Ça fait deux ans que nous n’avions pas pu organiser l’événement, à cause du Covid." Et cette année, c’est la crise énergétique qui est venue frapper notre pays. Mais les habitants ne se sont pas découragés pour autant. "On a hésité avant de relancer l’événement mais quand on regarde les animations un peu partout, on voit que les gens viennent en nombre. Ils en ont marre de rester chez eux."

Et l’ASBL a d’ailleurs donné plusieurs conseils aux habitants afin que leur facture énergétique ne les surprenne pas trop. "On leur a conseillé de mettre des LED mais également de mettre une minuterie, comme ça, ils peuvent les couper tous les jours à une certaine heure, sauf ce premier soir et la nuit de Noël." Dans les rues, des familles bravent la température hivernale et se baladent, pour le plus grand plaisir des enfants et même des plus grands. "C’est vraiment beau", lance une dame devant une maison très éclairée.

Bien que l’installation du chapiteau soit clôturée ce week-end, les maisons illuminées brilleront jusqu’en ce début de janvier.