Jazz au Proxy ce matin

Pour beaucoup de chalands, promeneurs ou homme/femme de la rue, la musique de jazz a été associée à de la musique d’ascenseur ou de grand magasin. Aujourd’hui, des listes " Spotify " ou de simples programmes radio ont pris la place du jazz. Qui entend encore ce ronron qui accompagne le grincement de notre caddy ? Qui se dit encore que tel ou tel morceau est joli ? Finalement, qui se rend compte tout simplement qu’il s’agit de musique ? Et qu’il y a des musiciens, des artistes derrière cette soupe sonore ? Sam Gerstmans a été interpellé par tout cela, lui qui est essentiellement – mais pas que – musicien de jazz, artiste pour qui la présence d’un public fait partie du pourquoi il fait de la musique. Alors, habitué de faire ses courses au Delhaize de Braives près d’où il habite, il vient ce vendredi matin garnir, enjoliver les allées du magasin avec son quartet: saxophone, guitare, batterie et Sam à la contrebasse ! Soutenue par le centre culturel de Braives, l’initiative pourrait se renouveler, et pourquoi pas dans d’autres lieux inhabituels ? En paraphrasant la fameuse tirade des Trois Mousquetaires: " Si tu ne viens pas à la musique, la musique viendra à toi ! " Et puis, " Jazz at the Proxy ", ça ne sonne pas mal pour une boîte de jazz !