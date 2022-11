Le budget participatif est relancé

À Braives, le premier budget participatif avait été lancé en 2019 mais il était mort dans l’œuf, faute de dossiers suffisamment réalisables. Pour rappel, le principe consiste à encourager les citoyens à émettre des idées pour développer leur Commune en réalisant et finançant les différents projets qui sont élus. "Le collège avait reçu seulement quatre propositions citoyennes en octobre 2019. Malheureusement, ils ne correspondaient pas aux attentes et aux critères qui avaient été demandés. Certains n’étaient pas d’intérêt général et d’autres n’étaient pas finançables, détaille Bruno Louis, échevin du Plan communal de développement rural (PCDR). Le Covid est ensuite arrivé dans nos vies et nous avons mis le budget participatif entre parenthèses." Quelques mois de crise sanitaire plus tard, les autorités politiques décident donc de relancer la machine. "On veut redonner une nouvelle dynamique car on pense que le projet a vraiment du sens et peut rencontrer l’attente de nos citoyens. Ils sont directement inclus dans la concrétisation de leurs envies", ajoute l’échevin braivois. Au total, 20 000 € seront investis pour les projets retenus. La moitié du montant sera financée sur fonds propres tandis que les 10 000 € restants seront subventionnés. "Les citoyens intéressés pourront rentrer leur dossier entre le 15 janvier et le 15 mars, précise Bruno Louis. Nous demandons de prévoir un budget maximum de 5 000 € car nous voudrions pouvoir concrétiser plusieurs projets dans le courant de l’année 2023. "