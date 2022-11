Organisation du Rallye de Hannut: Braives a décidé... de ne pas décider

En fin de séance du conseil communal de Braives hier soir, le bourgmestre Pol Guillaume a communiqué certaines décisions et discussions du collège. Notamment en ce qui concerne le devenir du Rallye de Hannut organisé en mars 2023. Certaines spéciales se déroulent sur l’entité braivoise. "Au vu des événements récents et des polémiques qui touchent le monde du rallye, nous nous sommes bien évidemment penchés sur la question également. Les funérailles de Romain et Margaux, les deux jeunes décédés lors du Rallye du Condroz, se sont déroulées à l’église de Braives et nous avons tous été touchés de près ou de loin par ce drame, intervient le mayeur. Pour l’heure, mes pensées vont encore aux familles de ces deux victimes. Nous avons eu une discussion au collège concernant le Rallye de Hannut et nous avons décidé de ne pas prendre position pour le moment. Nous attendons une prochaine réunion et un futur débat entre les collèges des Communes concernées par la course."