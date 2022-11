Un hôpital virtuel pour dédramatiser l’hospitalisation des enfants

Mardi, le projet sera présenté à la clinique CHC MontLégia et la campagne de recherche de fonds sera lancée officiellement. Un projet porté et préparé depuis plus d’un an par le Kiwanis Haut-Geer mais qui a besoin de toutes les bonnes volontés pour aboutir. "On essaye d’atteindre 10 000 €", note Valérie Saretto. La campagne sera accessible dès lundi via le site www.kiwaniscomtessedehesbaye.be.