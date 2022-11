La parole est donnée aux jeunes

En effet, la commune est allée au-delà d’une mise en place d’une maison des jeunes. La volonté était d’emblée de créer une synergie et une collaboration entre tous les acteurs de la jeunesse travaillant sur le territoire de Braives.

Les associations impliquées se sont réunies il y a peu, pour une journée intitulée "Assoc’Jeunes" à la maison de village de Fallais. L’événement invitait les enfants jusqu’aux jeunes adultes et leur famille à découvrir les offres très diversifiées.

Une réponse globale à la demande des jeunes

Le projet pilote "Émergences" a débuté en février et se terminera en décembre. La commune a reçu un subside de 100 000 €.

"Nous avions des stands informatifs avec aussi des animations récréatives, précise Clara Lebrun, coordinatrice du projet. Les quatre partenaires du projet “Émergences” sont: la Maison des jeunes de Braives, le Village du Saule, le centre Infor Jeunes de Hannut et l’AMO La Particule aussi de Hannut. Nous avons aussi trois invités qui sont le centre culturel de Braives-Burdinne et l’ATL Enfants contents, Parents contents, ainsi que le SEM (Sport éducation Mehaigne) qui gère les activités du hall des sports."

Au travers des quatre ASBL impliquées dans le projet pilote, la commune poursuit divers objectifs comme le souligne Cécile Bataille, échevine de la Jeunesse. "Nous voulons tout d’abord pérenniser les collaborations établies entre tous les acteurs qui travaillent pour et avec les jeunes sur notre commune et mettre en place une méthodologie durable qui peut être applicable dans nos communes rurales, mais aussi au-delà."

Pour le bourgmestre, Pol Guillaume, "le projet “Émergences”, a pour but d’apporter une réponse globale à une demande d’un jeune dans tous les domaines. Il doit pouvoir ouvrir une porte unique à tous ses besoins. Et toutes les activités convergent aussi vers l’objectif que nos jeunes deviennent des Cracs (citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires)."