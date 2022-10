Une citoyenne, sans s’exprimer publiquement, avait aussi adressé un courrier à l’ensemble des conseillers. Elle est formellement opposée au déclassement de ce chemin et elle déplore le manque de réflexion sur le sujet. "La portion du sentier est un véritable réservoir de biodiversité qu’il serait dommage de détruire inconsidérément et l’avis du Parc Naturel Burdinale-Mehaigne ne figure pas dans le dossier. De plus, la décision de vente doit requérir l’avis du DNF. La Commune possède un PCDR et les avis des commissions consultatives ne sont pas pris en compte. Je trouve que c’est se moquer du rôle des instances citoyennes. Et même si le sentier se termine en cul-de-sac, il aboutit sur un paysage remarquable. D’autre part, il est de notre devoir et notre droit de rétablir et de respecter l’espace public." La Braivoise soulignait également que l’ASBL Chemins de Wallonie a participé à l’enquête publique. "Je ne vais pas introduire un recours moi-même. Mais “Chemins de Wallonie” peut se pencher sur le dossier…"