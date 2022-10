Christian De Cock ne sera plus conseiller

Ce n’est pas un seul élément qui le motive à partir mais plutôt une suite d’événements. Christian De Cock a débuté en politique en 2006 et a été élu pour la législation suivante en 2012. Les Écolos braivois intégraient à ce moment le groupe BaSE. Ils avaient formé leur propre groupe Écolo pour les élections de 2018 et avaient obtenu deux sièges. "Au départ, j’étais des plus motivé, explique Christian De Cock. Mais depuis trois ans, je trouve que la situation va de pire en pire. Et je ne trouve pas assez de réponses surtout sur les sujets sensibles comme l’épisode des problèmes avec le personnel, où je m’étais fort investi. De plus, j’ai ressenti parfois de l’agressivité."

Le bourgmestre, Pol Guillaume, ne le ressent pas de cette façon. "Nous avons tenté de répondre au maximum aux demandes du groupe Écolo. En tout cas, je te remercie pour ta présence et je trouve justement que tu posais des questions très pertinentes. Peut-être as-tu, comme certains, le blues du mandataire. C’est un engagement qui n’est pas facile. Je te souhaite plein d’épanouissement dans la poursuite de tes actions", s’exprime le mayeur.

À 65 ans, Christian De Cock est pensionné depuis le mois de septembre. Il pense d’ailleurs "qu’il faut aussi mettre du sang neuf autour de la table du conseil. En tant que conseiller, j’ai toujours essayé de mettre du positif dans mon travail. Mais je n’ai pas toujours obtenu les réponses que j’attendais, qui restaient vagues. Notre groupe est attentif vis-à-vis de la population et nous sommes là pour piquer là où ça fait mal." Malgré son départ, Christian De Cock continuera de travailler avec la locale écolo de Braives. Il est également très investi dans son comité de village de Fumal, qui est particulièrement actif. "J’ai quatre enfants et un petit-fils dont je vais pourvoir m’occuper davantage", se réjouit le Fumalois.