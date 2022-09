La N64 en travaux pour quelques jours

Toute cette semaine, c’est un tronçon à Lincent qui est concerné, entre la rue des Écoles et la rue des Gottes. Des déviations sont mises en place. La rue des Écoles et rue du Piroi restent accessibles pour rejoindre, soit Hannut via Orp, soit accéder à l’autoroute. L’accès de la rue des Gottes à la route de Huy est supprimé. Cette voirie étant exceptionnellement mise à double sens durant ces travaux.

Le même type de chantier est présent aussi à Braives, toujours sur la même nationale. Là, c’est le tronçon entre le carrefour Duchâteau et la rue du Cornuchamps qui est concerné. Les travaux ont commencé mardi et vont encore se prolonger toute la semaine prochaine. Des déviations sont mises en place, mais comme à Lincent, elles entraînent pas mal de soucis dans les petites rues des villages peu habituées à accueillir un tel charroi. À Braives, en allant vers Hannut, les véhicules doivent en effet prendre les rues du Cornuchamps, du Sacré Coeur et Saint-Donat ; soit en passant en plein au milieu du village.