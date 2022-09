Un maillage en faveur de la mobilité douce

De plus en plus douce sera la mobilité, à Braives. C’est que la Commune vient de terminer des travaux dans la rue du Via, qui ont pour but de sécuriser les usagers faibles qui circulent sur son territoire. Travaux qui se sont tenus et qui se tiendront encore dans le cadre de l’appel à projets Mobilité active de la Région wallonne. "On s’occupera de la rue Dubois dans quelques jours. Là, on crée des trottoirs et des pistes cyclo-piétonnes dans la rue des Aiwisses. L’idée, ici, consiste à relier par voie douce le RAVeL à des points stratégiques du territoire, comme la gare de Braives dans ce cas-ci, au moyen de bandes suggérées de couleur ocre ou jaune", informe Pol Guillaume, le bourgmestre en charge des Voiries. La Commune y a aussi réalisé des marquages de logos vélos au sol, "pour que les cyclistes soient pris en compte par les automobilistes".