Un moulin électrifié

Le moulin banal d’Avennes a une petite particularité : il produit de l’électricité. « En temps normal (NDLR : hors sécheresse), il nous permet d’être autonomes. » À tel point qu’il produit « trop » d’électricité. « Et comme avec le nouveau système, on doit payer pour remettre de l’électricité sur le réseau, on a décidé d’acheter une voiture électrique et de la recharger avec l’excédent. » Un moulin qui, à lui tout seul, alimente la maison en électricité et fait rouler la voiture, ce n’est quand même pas plus mal par les temps qui courent.