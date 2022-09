Projet de padel à Braives: le club de tennis est invité à réaliser une étude acoustique

Pour rassurer, les membres du collège communal avaient convenu avec le club de tennis braivois qu’une étude acoustique soit réalisée une fois les terrains construits."Il y a deux manières de penser: ceux qui sont partisans de réaliser une étude avant la construction, et d’autres après la construction. Nous avions évalué les arguments au niveau du collège et on avait estimé qu’il valait mieux attendre l’installation des terrains afin de voir par après s’ils généraient des nuisances. Et si c’était le cas, on verrait alors comment réagir", explique Pol Guillaume, le bourgmestre.

Sauf que lors d’une nouvelle rencontre avec les habitants lundi dernier, l’argument n’a pas vraiment convaincu."On a senti qu’ils n’étaient pas rassurés et qu’ils pourraient aller en recours."Le collège communal compte donc envoyer un courrier au club de tennis afin de demander à ce qu’une étude soit finalement réalisée avant que le délai de recours soit épuisé (soit 60 jours après la notification du permis)."Après, cela appartient au tennis de le faire. S’ils ne le font pas, ils s’exposent à un recours qui pourrait aboutir ou non. Et cela risque aussi de ralentir le projet."

Cela étant dit, si le collège communal a pris la décision d’accorder le permis au club de tennis, c’est parce qu’il considère le projet intéressant pour le développement sportif de la commune."Le padel est très en vogue actuellement et cela peut attirer du monde, notamment des jeunes", souligne le bourgmestre.