37 ans de carrière pour Betsy: évolution du métier mais passion inchangée

"J’adore mon métier et je ne changerais pour rien au monde", assure d’emblée Betsy Lambion, enseignante depuis 22 ans à l’école communale de Fallais. À 57 ans, elle a vu défiler 36 hivers et 36 printemps devant les jeunes têtes blondes.Pour sa rentrée avec sa classe de 4eprimaire, l’institutrice tire le bilan de ses 37 années passées à enseigner."Le métier a énormément évolué. Au début de ma carrière, les programmes étaient axés sur le français et les mathématiques. Aujourd’hui, on a tout le volet des nouvelles technologies et du numérique qu’il faut apprivoiser et ce n’est pas toujours évident pour les personnes de ma génération", confie-t-elle. Avec des élèves 3.0, nés avec les écrans et internet, il ne s’agit plus seulement de leur apprendre l’orthographe et le calcul mental. L’école doit désormais les ouvrir au monde, aux médias et à la créativité. La société évolue et l’enseignement doit lui emboîter le pas."Aujourd’hui nous devons être multi-casquettes. Conseillère matrimoniale, psychologue, assistante sociale ou infirmière,détaille Betsy Lambion.Il faudrait des solutions à tout. On a tendance à accuser les enseignants de tous les maux. Les parents deviennent de plus en plus exigeants et nous demandent d’être disponibles constamment. Ils voient seulement les difficultés ou la réalité de leur enfant sans prendre la situation dans sa globalité."