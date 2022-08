Fallais : 37 ans de carrière pour Betsy et passion inchangée: «Le métier a énormément évolué»

+ A LIRE : Marchin : C’est la première rentrée des classes pour Margaux Oyaert

Pour sa rentrée avec sa classe de 4primaire, l’institutrice tire le bilan de ses 37 années passées à enseigner. « Le métier a énormément évolué. Au début de ma carrière, les programmes étaient axés sur le français et les mathématiques. Aujourd’hui, on a tout le volet des nouvelles technologies et du numérique qu’il faut apprivoiser et ce n’est pas toujours évident pour les personnes de ma génération », confie-t-elle.

Ouvrir au monde, aux médias, à la créativité

Avec des élèves 3.0, nés avec les écrans et internet, il ne s’agit plus seulement de leur apprendre l’orthographe et le calcul mental. L’école doit désormais les ouvrir au monde, aux médias et à la créativité. La société évolue et l’enseignement doit lui emboîter le pas. »Aujourd’hui nous devons être multi-casquettes. Conseillère matrimoniale, psychologue, assistante sociale ou infirmière, détaille Betsy Lambion. Il faudrait des solutions à tout. On a tendance à accuser les enseignants de tous les maux. Les parents deviennent de plus en plus exigeants et nous demandent d’être disponibles constamment. Ils voient seulement les difficultés ou la réalité de leur enfant sans prendre la situation dans sa globalité. »

Autre changement: la lourdeur administrative

Les programmes changent et évoluent constamment, les adaptations sont constantes sans parler des réformes et pactes tous azimuts. « Je prends toujours énormément de plaisir à enseigner, à transmettre. C’est un métier de passion et je le suis toujours mais les réunions qu’on nous impose constamment sont de plus en plus lourdes. Le volet administratif est très désagréable à gérer. Nous sommes avant tout des acteurs de terrain. »

Mais la dynamique quinquagénaire s’impatiente à l’idée de retrouver « ses enfants ». Elle en parle avec le sourire, de la bienveillance et beaucoup d’attendrissement. D’autant que cette année, elle pourra (enfin) tomber le masque. « J’ai seulement commencé à ressentir les conséquences de la crise sanitaire en fin d’année dernière. Les enfants sont beaucoup moins autonomes qu’avant. Et c’est normal car ils ont dû se débrouiller seuls pendant plusieurs mois. Pour les élèves en difficultés, le constat est encore plus marquant. On doit également rattraper le retard accumulé dans les programmes et c’est loin d’être évident. »

L’institutrice se sent prête à accueillir ses élèves. Non plus avec une craie et une ardoise mais avec un marqueur et une tablette à la main.