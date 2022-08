Un shooting photo dans un endroit insolite

Depuis, la Braivoise a peaufiné son projet. Amoureuse de sa région, elle sort des sentiers battus. Ce week-end, elle donne rendez-vous au château de Fallais. Une belle occasion de se faire tirer le portrait."Cela faisait longtemps que je voulais investir le lieu pour un shooting.C’est un endroit magnifique. Les familles pourront donc profiter du château et du parc toute la journée. J’ai également joint à l’invitation quelques liens avec des activités touristiques à faire dans les environs, notamment la RAVeL’Expo qui passe par Fallais. L’objectif est de leur permettre de passer une journée conviviale et familiale et d’immortaliser le tout à travers mon objectif. Je mets des accessoires à disposition comme des nœuds papillons, des bretelles pour les garçons et plusieurs robes de princesse pour les petites filles", confie la photographe.

Un concept qui séduit puisqu’il ne reste que trois places à prendre et que les participants viennent des quatre coins de la Belgique."J’ai des personnes de Gand, de Bruxelles ou de Dinant, détaille Sandra Bocchino.Je propose également un pique-nique à midi et toutes les familles ont déjà répondu présentes. Deux visites sont prévues à 11 h et 15 h 30. On peut ainsi s’organiser plus facilement."Et pour coupler le tout, en échange d’un shooting photo, elle promotionne et valorise le patrimoine en faisant découvrir les produits locaux."J’essaye toujours de trouver une formule win-win. Par exemple, pour l’huilerie du Stwerdu, chacun repartait avec une bouteille. Comme il n’y a pas de produits à consommer directement sur place au château de Fallais, je demande à chaque personne de donner 15 € pour la restauration et l’entretien de ce patrimoine. La journée quant à elle, comprenant les accès et le shooting, est au prix de 135 € par famille."Parce que les plus belles histoires, les plus beaux moments sont ceux qui se passent généralement près de chez soi…

Contact et infos sur le www.heritagedutemps.be.