L’essentiel de la vie au Dojo Vinsana

Inscrit dans la lignée du partage des arts martiaux et de la pratique méditative, ce nouvel espace est ouvert à tous ceux qui cherchent une activité physique et sportive, dans un premier temps, pour ensuite rencontrer d’autres aspects qui restent différents pour chacun.

"C’est une pratique plus holistique, qui considère l’homme dans son entièreté, détaille Vincent Bourguignon.Il y a aussi un ensemble de valeurs à partager et la relation à l’autre. Ce n’est pas quelque chose où on se replie sur soi, il y a là un contact avec le partenaire et il faut faire avec tout ce qu’il est, son physique et son mental."

Petit espace de 60 m2, pour la proximité avec les élèves et le travail en petits groupes de dix à douze personnes maximum, le tatami est prévu pour accueillir du karaté, de la défense close combat et du CoDe ado’s, un cours de self-défense pour les jeunes afin de les aider à dépasser leurs peurs et leurs limites. Prévus pour adultes et enfants, quels que soient leurs différences et leur potentiel, les cours veulent rester accessibles à tout le monde. Le public différencié y compris, du moment que les conditions d’accès à la salle soient possibles ainsi que la vie en groupe."Nous voulons faire de ce lieu quelque chose d’assez inclusif et donc, travailler aussi avec des personnes porteuses d’un handicap."

Autre particularité du Dojo Vinsana, une fourchette d’horaires qui permet d’accéder au tatami selon la convenance de chacun."La façon de donner cours au départ de modules d’un quart d’heure est conçue pour permettre à chacun d’intégrer le groupe quand il le veut, en revenant de son travail ou après avoir mangé. Ainsi, tout le monde s’y retrouve."

Pour tester les différentes disciplines du Dojo Vinsana, une semaine d’initiation est prévue dans la foulée de l’inauguration qui a lieu ces samedi et dimanche.