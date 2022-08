Gros projet agrovoltaïque de 15 800 panneaux: produire de l’énergie dans le respect de la terre

Ce projet, ça fait deux ans que son équipe planche dessus."On s’est beaucoup amusé à le développer. Et on est parti avec l’idée qu’on ne savait rien. On a donc fait appel à l’expertise d’un paysagiste et de plusieurs experts en environnement et agriculture, à qui on a exposé nos idées et nos valeurs."

Mais ces valeurs, quelles sont-elles? D’une part, il y a le respect du paysage, ce qui devrait ravir les habitants."Le paysage à cet endroit est déjà bien assez attaqué, entre un centre de triage, une carrière et une autoroute. On a donc pris le parti de mettre les panneaux photovoltaïques en fond de vallon pour limiter l’impact paysager, même si on perd entre 0,5 et 1% de lumière", ajoute Arthur Dawans.

D’autre part, le respect de l’environnement. D’ailleurs, le site choisi est une terre pauvre en limon et donc faible en rendement nourricier."Remplacer de bonnes terres par de la production énergétique, ce n’est pas une bonne chose. Cette parcelle ne produit pas de nourriture mais des cultures destinées à la production de bioéthanol."

D’autant plus qu’après l’exploitation du site par la scale-up, ce dernier sera rendu comme avant l’arrivée du projet:"On a mis un point d’honneur à ce que tout soit réversible et recyclable. Les panneaux, en aluminium, sont par exemple recyclables à 98,5%. On a aussi créé un système qui permet de retirer les câbles souterrains. Seule la dale en béton du poste électrique ne sera pas recyclable."

Si Skysun obtient le permis de la Région wallonne pour concrétiser son projet à 3.5 millions d’euros, il pourrait voir le jour au troisième trimestre de l’année prochaine.

(*)Une scale-up est une start-up qui a réussi à croître.