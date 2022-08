Le pop-up bar inclusif de retour à Hosdent

Et ce sont des produits locaux qui seront à déguster."On propose notre bière et notre vin(NDLR: bière et vin D’Oh) . On propose aussi les bières de la brasserie de Hosdent, des cocktails avec et sans alcool mais aussi du jus de pomme, de la charcuterie et des fromages locaux(NDLR: de la ferme des Cotaies à Warnant concernant ces derniers) ."Des événements y seront aussi organisés tout au long de la saison. Le prochain, c’est un concert le 21 août.