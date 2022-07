Les hôtes de marque de la ville de Huy

Lily Portugaels, c’est la journaliste et écrivaine qui a préfacé le livre."J’imagine tous ces personnages conviés par Freddy Van Daele à une grande garden-party hutoise en bord de Meuse, sans se soucier des siècles et qui s’engageraient dans une conversation passionnante", imagine-t-elle.

Toutes les personnalités occupent les deux et plus importants chapitres du livre. Le premier raconte le passage de 84 personnalités dans la cité mosane depuis l’an 101 jusqu’à 2017."Il y a un tri personnel en fonction de la notoriété des gens,dit l’auteur.Le premier hôte de marque est Saint-Materne. Suivent les grandes figures de l’histoire jusqu’à notre royauté. Il y a des visites moins connues comme Haroun Tazieff, en hiver 1976, le Français Jacques Delors ou encore Jacques Brel en 1959."

Un deuxième chapitre sur les figures nées à Huy

Dans le second chapitre, Freddy Van Daele évoque une soixantaine de personnalités nées à Huy. On y retrouve des figures historiques, des personnages religieux, des artistes, des orfèvres, de nombreux musiciens… Certains sont des anciens comme le pianiste Jules Berleur. On retrouve aussi d’autres contemporains parmi lesquels Jean-Pierre Catoul et Éric Legnini. Les sportifs, les grandes familles et politiciens sont également évoqués, avec beaucoup de surprises.

Le troisième chapitre est une énumération des jumelages, dont certains moins connus, ainsi que les pactes d’amitié et la liste des citoyens d’honneur. Enfin, Paul Legaz est citoyen d’or pour avoir assisté dans le public aux conseils communaux durant 51 ans. Le livre se termine par des photos coups de cœur prises par l’auteur, qui est d’ailleurs aussi photographe.

Le livre est en vente à la librairie L’Ours à Lunettes à Huy ou chez Freddy Van Daele. 019/69 96 17