Une marche Adeps au profit des œuvres de l’abbé Boxus

Un cabaret le week-end prochain

A Braives, les activités au profit du Guatémala se poursuivront encore le week-end prochain avec un cabaret sur le thème "Le temps qui passe". "Nous serons plusieurs musiciens sur scène et une douzaine de chanteurs amateurs" , précise Muriel Boxus. Le spectacle est programmé le samedi à 19h30 et le dimanche à 14h30 à la maison de village d’Avennes. Les préventes sont au prix de 6€ (réservations via le 0497/32.66.88) et 8 € sur place.