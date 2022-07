Zoé au pays du saule et des elfes

Ludique, didactique, botanique, elle emmène toute la petite famille à la découverte du saule à travers ses caractéristiques et ses différentes utilisations. Zoé est la principale intéressée. Ce sera sa promenade qu’accompagneront elfes et trolls, grenouilles, libellules et autres insectes qui peuplent les arbres, les herbes hautes et les fleurs qui s’étalent sur les 4 hectares du site.

Le chant de la Mehaigne

Le chant de la Mehaigne qui s’écoule à nos côtés rythme un moment nos pas. "Je vais vous inviter à l’observer" , propose Nathalie. Zoé aperçoit un petit rat qui s’enfuit. Avant cela, ce sont les elfes dans le tunnel en saule qu’elle a pu observer avec un miroir retourné. "Il y en avait un bleu et un vert" , indique la petite fille. "Zoé, tu sais, dans le Village du Saule, il y a aussi un troll, s’amuse à expliquer la guide, et quand on crie trop fort, il chatouille les pieds! Mais ne te tracasse pas, il veille toujours à ce que le visiteur s’amuse." Alors, direction le labyrinthe réalisé en bois de saule. Sur l’une des branches, un jeune merle se repose. " Il y a longtemps que personne n’est passé par ici, il pensait sans doute être tranquille."

Zoé a trouvé un raccourci pour sortir. Après ce labyrinthe, c’est un gîte 4étoiles pour insectes et papillons que l’enfant découvre: un champ d’orties, une bombe d’énergie pour la petite faune des airs.

Sur leur parcours, Fabian, Julie et Zoé découvriront encore une oseraie, un salicetum, la mare aux libellules et une quantité remarquable de fleurs sauvages. "Zoé, as-tu envie d’être la reine de la promenade aujourd’hui?" Direction l’atelier vannerie, à l’ombre d’un saule têtard où la petite fille et ses parents réaliseront une couronne en bois de saule tressé ornementée de quelques fleurs des champs.