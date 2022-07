Un nid en osier de 5,5 mètres à Braives: il manque juste un nom à leur nouvelle œuvre

Bowerbird Collective continue d’essaimer ses œuvres dans la région. Après le nid près de la ferme du Cortil à Braives et la guérite en osier à Bas-Oha, le collectif d’artistes, spécialisé dans le land art, a réalisé une nouvelle œuvre d’art dans la plantation d’osier de Hosdent, à Braives. Cette fois, Bram Vanhoof et Wolfgang Bregentzer ont réalisé une sorte de nid ou de bulle en osier qui s’élève au-dessus d’une mer de pousses de saules. « L’objet mesure 5,5m de haut, ce qui en fait le plus grand objet que nous ayons réalisé à ce jour, indique Wolfgan Bregentzer. L’idée qui nous a guidés est que l’objet flottera au-dessus de la plantation lorsque les branches de saule auront atteint leur hauteur définitive de 3 mètres, dans quelques semaines. À partir du printemps 2023, nous souhaitons également louer l’objet en tant que logement insolite. Nous sommes actuellement occupés à introduire les autorisations nécessaires en collaboration avec la Commune de Braives. »