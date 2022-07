Les nouveaux habitants accueillis par la Commune de Braives

Mercredi dans la soirée, le Music All Braives signait son retour post-covid aux abords de l’ancienne cour de justice d’Hosdent. Un événement qui se voulait familial et convivial avec, au programme, kicker géant, jeu des familles et blind-test. La Commune de Braives a également profité de l’occasion pour accueillir ses nouveaux habitants des trois dernières années. "C’était une volonté de faire cela pendant le Music All Braives pour avoir un cadre festif et permettre aussi aux nouveaux habitants de découvrir cet événementqui existe depuis 18 ans sur la commune" , explique l’échevine Cécile Bataille. En tout, 451 familles étaient conviées et 102 personnes ont répondu présentes.