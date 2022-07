En deux temps, Music All Braives débute par Hosdent

Historiquement, c’est le bourgmestre Pol Guillaume qui fut à l’initiative de Music All Braives, il y a une vingtaine d’années à son retour de vacances. "Durant 14ans, on est parvenu avec l’associatif et les restaurateurs locaux à organiser une fête dans chacun des 8villages de l’entité au rythme d’un rendez-vous chaque mercredi de l’été.Et puis, on est passé à quatre rendez-vous par an en couvrant les 8villages sur deux étés, avant le coup d’arrêt imposé par le Covid. Relancer la dynamique n’étant pas simple, on se limitera à deux organisations cet été, mais on espère repasser à 4 en 2023" , commente le mayeur.

Et place de la gare le 14 août

Après Hosdent ce mercredi, Music All Braives mettra le cap sur la place de la gare à Braives le 14 août. Avec là, une programmation plus axée sur la musique (Noémie Rhéa, Véronika, Iota) et les arts urbains (initiation au beatmaking et apprentissage du graphisme spray peinture).Et on y tirera le grand feu d’artifice à 22h15 avant la soirée dansante.

Réservation pour le kicker géant (019/326229) et pour le blind-test de ce soir (france.picard@braives.be)