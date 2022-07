Huit jeunes graffent la guinguette de Tourinne

"Nous avions déjà laissé libre cours à notre talent artistique au skatepark et à l’école de Braives en travaillant avec une ASBL spécialisée, rappelle Frédéric Cornet, coordinateur de la MJ. Mais dans le cadre de ce projet-ci, nous avons collaboré avec La Frégate. Cette MJ fait partie de la même fédération que la nôtre. Lors d’une rencontre, ils nous avaient présenté sur catalogue ce qu’ils réalisaient dans leur ville."

Concrètement, ce sont deux animateurs hurlus, accompagnés d’Ethan, Matisse et Maelys qui sont venus ces vendredi et samedi en Hesbaye. Ils ont épaulé, guidé, conseillé Robin, Anouck, Joshua, Leandro et Maxence, ainsi que Benjamin Dethier, l’animateur responsable du nouvel atelier graff’de la MJ bravoise. "L’idée, c’est aussi de faire prendre conscience aux jeunes du rôle qu’ils peuvent jouer dans l’espace public" , glisse Agathe Catteau. Graffeuse depuis 8 ans, elle a participé à la réalisation de 43 œuvres à Mouscron.

Au final, ce sont trois faces de la guinguette qui ont été décorées grâce à un travail à la bombe et au pochoir. Une face latérale offre une composition abstraite, avec des nuances de rouge, jaune et brun. L’autre face latérale est ornementée d’un vase décoré d’yeux et de bouches et garni de fleurs. Enfin, la "façade" de la structure présente une composition dans des tons mauve, bleu, vert, rose, où on aperçoit quelques éléments végétaux. "Nous avons travaillé sur des formes simples qui s’imbriquent les unes dans les autres" , précise encore Benjamin Dethier, pas mécontent d’avoir profité de l’expertise de Mouscronnois qui ont retraversé la Wallonie ce samedi soir, après s’être promis de rester en contact.