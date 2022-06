Dernières corrections pour l’inspecteur Pol Dengis

Au terme des corrections, toute l’équipe s’est réunie pour mettre à l’honneur Pol Dengis.À 64 ans, cet habitant de Chapon-Seraing part en effet à la retraite, mettant fin à une belle carrière. Il terminait ainsi que chapeautait ses 8eCEB mais surtout sa longue carrière dans l’enseignement. "J’ai travaillé durant 25 ans en tant qu’enseignant pour les écoles de Braives, indique l’ancien professeur d’éducation physique. Puis pendant 15 ans, j’ai été inspecteur dans cette discipline."

Épanoui… jusqu’en 2019

De belles années marquées par de belles rencontres… "Ce que je retiens, c’est qu’on en apprend tous les jours, indique le futur retraité. On apprend surtout de nos erreurs que ce soit en tant qu’enseignant ou comme inspecteur."

L’homme n’est pas du style à cracher dans la soupe et à remettre en question le système.Néanmoins, il estime que son métier de directeur l’a épanoui, "jusqu’en 2019.Après, les choses ont changé…" Pol Dengis était inspecteur sur le secteur de Charleroi-Namur.Il avait dans ses missions le contrôle de 595 écoles. "En 2007, il a été décidé que le cours d’éducation physique ferait l’objet d’une inspection spécifique.Auparavant, c’était laissé au bon vouloir de l’inspecteur.Pour les enseignants en éducation physique, cela a été une petite révolution.Grâce à mon supérieur de l’époque, Gérard Legrand, on a construit un canevas d’inspection basé sur l’éducation physique."

Rompre l’isolement des profs de gym

Cette nouvelle directive a imposé des contraintes aux profs de gym mais elle les a aussi sortis d’un certain isolement. "J’ai rencontré beaucoup de professeur d’éducation physique et la plupart sont de bonne volonté.Ils font ce qu’ils peuvent avec les moyens qu’on leur donne… Ils doivent souvent faire preuve de débrouillardise."

Jeune retraité, Pol Dengis ne compte pas rester inactif. "Je vais prendre plus de temps pour ma famille et mes guitares (NDLR: il fait de la musique avec des amis)." Et puis cet ancien athlète et karatéka va pouvoir s’adonner davantage au sport notamment en montagne où il compte bien s’attaquer à quelques sommets.