Des truites à la ferme des Trois Moutons

"On met surtout en avant la qualité. La preuve, c’est qu’on fait nous-mêmes nos courses dans l’épicerie. Notre but premier avec notre magasin est de nous différencier de l’image habituelle d’une épicerie de ferme. Ici, on propose des produits issus de producteurs du coin (NDLR: dans un rayon entre Liège et Bruxelles) et on essaie d’en présenter un maximum. Notre philosophie n’est pas de proposer cinq variétés différentes d’un même produit mais plutôt directement le meilleur."

Et Benjamin l’assure, il est possible d’y faire ses courses comme au supermarché. "L’idée est aussi de centraliser différents produits locaux afin de permettre aux gens qui souhaitent manger local de trouver tout ce dont ils ont besoin, sans devoir faire des dizaines de kilomètres pour se rendre dans chaque commerce. C’est un gain de temps. Ce n’est pas forcément plus cher et c’est sans doute bien meilleur que les produits de la grande distribution."

Des truites en aquaponie

Parmi les nouveautés récentes de la ferme, on ne peut que se réjouir de l’arrivée de truites dans l’épicerie, élevées et fumées à la ferme. Mais pas seulement. Avec deux bassins construits dans l’ancienne grange, ce sont plusieurs centaines de truites arc-en-ciel qui grandissent dans les eaux de la ferme. "C’est un premier aboutissement. On les vend, bien sûr, dans le magasin mais on fournit aussi quelques initiatives locales comme les “Tables secrètes” qui ont eu lieu ce vendredi à Braives."

Ces truites évoluent et grandissent dans un système d’aquaponie "C’est un écosystème 100% naturel réunissant l’aquaculture (NDLR: l’élevage de poissons) et l’hydroponie (NDLR: la culture de végétaux hors-sol) dans lequel l’eau circule en circuit fermé, explique Benjamin. Les déjections des poissons sont transformées par les bactéries en nourriture assimilable par les plantes. L’eau purifiée par les plantes venant du bac de culture est ensuite remise en circulation dans le bassin piscicole. C’est un système qui permet de faire une grosse économie d’eau et qui assure un processus très naturel à la croissance des poissons."

Des projets florissants

Parmi les autres projets en cours à la ferme des Trois Moutons, il y a la restauration d’une grange en espace d’atelier. Le but in fine sera d’y organiser des activités, des initiations, des réunions ou encore des découvertes pour les enfants. Ce nouvel espace bénéficiera aussi d’une nouvelle chambre froide et d’une cuisine totalement en accord avec les règles de l’Afsca.

Dans cette dernière, de nouveaux produits seront préparés comme des sauces à base de rebut de truite. "Nous voulons optimiser au maximum les pertes et cette cuisine nous aidera à y parvenir davantage."

Un troisième bassin sera également construit dans cet espace, ce qui permettra la création d’un nouveau cycle de vie de quatre mois pour les truites.

Plus d’infos sur les activités de la ferme, le contenu de l’épicerie, et bien plus encore, sur le nouveau site internet de la ferme http ://3moutons. farm/bienvenue.