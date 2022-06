Expo: «son» caillou d’Islande  l’a inspirée

Viviane Thénaers, habitante de Hannêche, est diplômée en arts graphiques et s’est enrichie de diverses formations au fil des années. L’artiste s’exprime principalement par la peinture et la céramique. Mais c’est surtout une artiste curieuse de nouvelles expériences créatives. Et visiblement, elle a trouvé dans la linogravure une source intarissable d’inspiration et de créativité. Imprimé sur papier ou se combinant à la peinture, son sujet laisse aussi une grande place à l’imagination chez le visiteur de l’expo. "Le caillou est un souvenir de voyage, je l’ai dessiné, photographié et déjà travaillé en peinture. C’est la première fois que je travaillais la linogravure. J’aime faire des recherches graphiques. Le travail des couleurs est à chaque fois une découverte, il faut savoir les manier, les harmoniser, ce que je fais depuis longtemps en peinture. La linogravure est une technique hyper-précise mais qui se travaille à l’infini", dit l’artiste. Dans son exposition, l’impression s’est réalisée sur papier, à l’encre, à l’eau et aussi sur des toiles par mélange de techniques.