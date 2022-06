La dizaine de peupliers sciés à Ville-en-Hesbaye

Les bulles à verres détruites seront bientôt remplacées

Pour ça, la Commune de Braives avait pu obtenir le soutien du service incendie, "qui nous a prêté une nacelle" , pour atteindre les cimes, mais aussi d’une petite équipe pour réaliser le travail. "C’est à ce moment qu’on a pu identifier que certains arbres menaçaient de tomber. J’ai alors demandé à l’échevinat et au service environnement de suivre ce dossier."

Son aboutissement a un peu traîné car la maison concernée a été entre-temps revendue. "Anciens et nouveaux propriétaires ont d’abord dû s’entendre sur un certain nombre de choses."

Mais les travaux ont désormais bel et bien démarré. Le plus gros du chantier, c’est-à-dire l’abattage des hauts arbres, est d’ores et déjà terminé. Les déchets qui en découlent seront "girobroyés" et évacués par un entrepreneur la semaine prochaine. "Intradel viendra remplacer les bulles à verres dans la matinée du 16juin prochain" , annonce l’échevin de l’Environnement, Xavier Lisein, qui précise que le poteau a déjà été remplacé par Resa.