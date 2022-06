Tom et Lilly veillent désormais sur les écoliers de Braives

Braives vient d’investir un montant de 7427€ pour acheter et installer cinq Tom et Lilly, ces personnages au look enfantin et aux couleurs vives. "L’entreprise Poncelet vient de les placer" , explique le bourgmestre, Pol Guillaume. Tom et Lilly ont été installés devant les écoles, autant communales que libres, ainsi que devant l’école maternelle d’Avennes. Une figurine est aussi prévue devant la crèche de Fumal, une fois qu’elle sera terminée. Une seule école n’a pas pu avoir sa figurine faute de place, celle de Ciplet.

Outre ces figurines, la Commune de Braives a aussi investi dans des affiches à placer sur les panneaux d’information dans les villages braivois. "On parle beaucoup de circuit court aujourd’hui , note le bourgmestre. Et cela concerne aussi nos écoles. On veut relancer l’intérêt pour les écoles de village" , en en faisant la publicité.