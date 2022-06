L’entrepreneur braivois a restauré la chapelle avec des techniques d’autrefois, à Braives

"Depuis quelques années, on accorde une attention particulière au Petit patrimoine populaire wallon" , explique Cécile Bataille, échevine du Patrimoine à Braives. Plusieurs édifices anciens ont ainsi été restaurés. Plusieurs monuments aux morts mais aussi les chapelles de Fumal et de Pitet, le calvaire adossé à l’église d’Avennes, la fontaine et la borne-fontaine de Ciplet ont ainsi été confiés à des artisans. Il y a quelques mois, c’est donc la chapelle Notre-Dame de Lourdes, d’Avennes, qui faisait l’objet d’un dossier de restauration. Grâce à des subsides wallons (7500€) mais aussi au coup de pouce financier de la Commune (2475€ sur fonds propres). "On fait cela avec le cœur , explique le bourgmestre Pol Guillaume. Ce qui nous fait plaisir, c’est qu’on fait revivre le petit patrimoine.Certaines chapelles, souvent sur des domaines privés, ont disparu." Là, Braives veut sauver ces témoins du passé toujours debout en les restaurant.

La restauration de la chapelle Notre-Dame de Lourdes, la Commune de Braives l’a confiée à un entrepreneur local passionné de patrimoine et fin connaisseur des techniques d’autrefois. La chapelle entourée de ses tilleuls – des arbres remarquables – date du début du XIXe siècle. " Elle a connu plusieurs remaniements et elle a été transformée en grotte à la dévotion de Notre-Dame de Lourdes , explique Catherine Lheureux-Godbille, employée communale braivoise. La dévotion à Notre-Dame de Lourdes était très populaire, particulièrement en Hesbaye." Un auvent a aussi été ajouté à la grotte.

La chapelle a pendant longtemps réuni les habitants d’Avennes au début de la seconde guerre mondiale, ils venaient y prier, épouvantés par l’avancée de l’armée allemande. Aujourd’hui, la fabrique d’église désire faire revivre le lieu, notamment les mois dédiés à Marie, par des messes en plein air. La grotte est cependant fermée par une grille afin de la protéger des vandales, mais la sacristine en détient la clé.

Des techniques d’antan

Le Braivois AlainSepul a été chargé de remettre en état la chapelle. Il y a passé un bon mois. Un chantier qui lui a plu, d’autant plus qu’il suscitait les questions des passants. L’entrepreneur en construction, voisin de la chapelle, avait des exigences à respecter. Comme l’utilisation de techniques ancestrales apprises à force de travailler sur de tel chantier. "J’ai ainsi remis des ardoises naturelles sur le toit. En tout, 2000 ardoises dont seulement 300 n’ont pas été taillées." Il a aussi badigeonné les murs à la chaux "qui fonctionne avec l’humidité" .

Les trois tilleuls qui encerclent la chapelle feront bientôt l’objet d’un entretien doux, selon les principes de la taille raisonnée. Les permis d’urbanisme ont été délivrés en 2021. La Commune a sollicité un subside Petit patrimoine populaire wallon et a reçu un avis favorable du Service public de Wallonie. Pour ces trois tilleuls mais aussi pour les deux qui ornent les abords de la potale Saint-Donat, à Braives, ainsi que ceux qui encadrent la chapelle duCalvaire àFallais.