Commémoration à Braives: «La kalina et l’Ukraine se relèveront»

Avant la partie protocolaire de la cérémonie, deux petites Ukrainiennes ont merveilleusement interprété "La Kalina", chanson symbolique emprunte d’espoir et de force en l’honneur de leur pays meurtri et du peuple ukrainien. Ce chant raconte que la kalina, fleur rouge, refleurira et, comme l’Ukraine, elle se relèvera. Le sourire et l’enthousiasme de Véronica et d’Anastasia ont ému l’assemblée qui les a fortement applaudies.

Les familles ukrainiennes accueillies à Braives étaient toutes présentes. "C’est une chanson qui a été écrite au début de la guerre, explique Oksana. Une chanson pour donner de la force à notre peuple et faire vivre l’Ukraine." Avec les enfants et les mamans ukrainiennes, Oksana était très touchée par la cérémonie de commémoration. " Il y a beaucoup d’émotion. C’est très touchant de voir que votre peuple est ensemble avec nous et tous les autres pays aussi. Je connaissais déjà la Belgique avant. Nous venions dans la région car nous y avons de la famille."

Parmi les familles d’accueil, il y a Adeline et Gaëtan Bolly ainsi que Jean-Marie Maréchal, de Ville-en-Hesbaye, qui étaient aux côtés des familles ukrainiennes. On peut ici ressentir une belle proximité et une grande affection entre eux.

Le bourgmestre, Pol Guillaume, a prononcé un discours fort. "Je suis très ému aujourd’hui. Depuis que je suis bourgmestre, la commémoration du 8 mai n’a jamais eu autant de sens tellement elle est liée à l’actualité. Après avoir gagné la guerre, il faut préserver la paix qui est si fragile. Le monde tremble à nouveau. Nous avons l’impression de revivre l’histoire comme un copié-collé. C’est une réalité inquiétante."